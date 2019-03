Schaulaufen für SG Kunstadt-Weidhausen in Michelau

Den Meistertitel haben sie bereits seit letzter Woche in der Tasche, doch am Sonntag wollen die Handballerinnen der SG Kunstadt-Weidhausen am letzten Spieltag auch gegen den TV Münchberg unter Beweis stellen, dass sie die Spitzenposition der Bezirksoberliga nicht ohne Grund einnehmen. Das "Schaulaufen" des Meisterteams findet um 14.30 Uhr in der Michelauer Mainfeldhalle statt.

Bezeichnenderweise trifft die Mannschaft von Trainerin Christine Gahn mit dem TV Münchberg auf den Gegner, gegen den man am 22. September 2018 mit einem 30:23-Erfolg die Mission "Meisterschaft" begonnen hatte. Nach Niederlagen gegen Gefrees und Marktleugast und einem Unentscheiden beim HSV Hochfranken steht die Mannschaft mit nur fünf Minuspunkten völlig zu Recht ganz oben in der Tabelle. Für den Aufstieg in die Landesliga müsste sich das Team spielerisch und personell noch verbessern. Das Potenzial steht aus dem A-Juniorinnen-Team, das in der Landesliga den Titel geholt hat, zur Verfügung. Und auch mittelfristig ist die SG gut aufgestellt. Die B-Jugend-Mädchen wurden in der Bezirksliga Nord ebenfalls Meister.

Zu verdanken hat die Gahn-Truppe den Titel vor allem ihrer Heimstärke. Keines der bisher sieben Partien wurde in eigener Halle verloren. Natürlich möchte man diesen Nimbus auch am Sonntag in der Michelauer Mainfeldhalle wahren.

Die Münchbergerinnen sind aber seit sechs Spielen ungeschlagen. Das Team von Trainer Christopher Seel spielt eine bärenstarke Rückrunde und will diese mit einem Erfolg gegen den Meister krönen.

"Zweite" beendet Saison in Naila

Eine gute Saison hat auch die in der Bezirksliga Ost außer Konkurrenz startende zweite SG-Mannschaft hingelegt und kassierte nur eine Niederlage. Am Sonntag will man um 16 Uhr bei der HG Naila noch einen Sieg oben draufsetzen. mts