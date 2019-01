Schaukelweg wird gestaltet

Für Galabau, Belags-, Fundament- und Pflanzarbeiten am Schaukel-Kernweg lagen den Räten in der Sitzung zwei Angebote vor. Der günstigere Bieter, die Firma Piepenbrock Begrünung aus Untersiemau mit einem Angebotspreis von 105 194 Euro brutto, erhielt den Auftrag. Da verschiedene Leistungen entfallen, wird mit dem Anbieter noch verhandelt. Wie Bürgermeister Helmut Lottes (CSU/UB) mitteilte, konnten im Wegebau Einsparungen gefunden werden, so dass von einer Abrechnungssumme in Höhe von 99 950 Euro auszugehen ist. Der Gesamtkostenrahmen werde damit kaum überschritten, so Lottes. See