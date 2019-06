Schaukel gewonnen

Seit über zehn Jahren macht er schon bei der Aktion "Zamm' geht's" der Kulmbacher Brauerei mit. Und heuer hat er endlich gewonnen, freut sich Winfried Hempfling. Den Preis, eine Schaukelbiene, hat Regionalmanager Jens Bunzel inzwischen geliefert, so dass der Stadtsteinacher Stadtrat Hempfling das neue Spielgerät nebst Installationsanleitung für den Spielplatz neben der Bachstraße nun an Bürgermeister Roland Wolfrum übergeben konnte. Anna-Lena und Paul aus der Nachbarschaft haben das Gerät bereits getestet und für in Ordnung befunden. Der Bauhof wird die neue Schaukel demnächst auf dem Platz kippsicher installieren - neben zwei weiteren Sitzbänken, die derzeit in Arbeit sind. kkl