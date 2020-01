Schaukasten an Kirche mutwillig beschädigt

Vermutlich in der Nacht zum Sonntag beschädigte ein bislang Unbekannter einen an der Stadtpfarrkirche angebrachten Schaukasten. Dort war am Sonntagmorgen festgestellt worden, dass eine Plexiglasscheibe mutwillig zerstört worden war. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hammelburg, Tel.: 09732/9060, in Verbindung zu setzen. pol