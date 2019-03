Am Samstagmorgen wurde um 5.15 Uhr bei einem Modeladen in der Oberen Sandstraße eine Schaufensterscheibe mit einem Stein eingeschlagen. Der Sachschaden betrug dabei 1000 Euro. Wer zu diesem Vorfall Hinweise geben kann oder in dem genannten Zeitraum in der Nähe etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich an die Polizei zu wenden: 0951/9129-210.