Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum von Freitag, 18 Uhr, bis Samstag, 9 Uhr, gegen die Schaufensterscheibe eines Schmuckgeschäftes in der Ludwigstraße getreten. Durch den Tritt splitterte die Scheibe großflächig. Ein Schuhabdruck konnte an der Scheibe festgestellt werden. Der Schaden beläuft sich auf 1500 Euro. Zeugen, die diese Tat eventuell beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol