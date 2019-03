Schaufenster beim Rangieren beschädigt

Am Samstag meldete sich eine 58-jährige Geschäftsinhaberin bei der Polizei weil ihr Schaufenster in der Bachstraße 3 beschädigt wurde. Die Spurenlage deutete jedoch nicht auf Vandalismus, sondern eher auf eine Unfallflucht hin. Die Polizei vermutet, dass ein noch unbekanntes Fahrzeug beim Rangieren an dem Schaufenster hängengeblieben ist und dieses beschädigt hat. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 700 Euro. Auch in diesem Fall werden aufmerksame Zeugen gebeten, sich unter Tel.: 0971/714 90 an die Polizei Bad Kissingen zu wenden. pol