Schaufel zwingt zu Vollbremsung

Zu einer gefährlichen Verkehrssituation ist es am Mittwoch bei Schlaifhausen gekommen. Am Nachmittag fuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines Pritschenwagens von Wiesenthau nach Schlaifhausen. In einer Rechtskurve auf der Kreisstraße FO 14 rutschte eine Schaufel von der Ladefläche vor das Fahrzeug einer 53-Jährigen, die ihr Auto fast bis zum Stillstand abbremsen musste. Die Schaufel wurde von der Polizei sichergestellt. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 in Verbindung zu setzen.