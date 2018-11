Schaufel des Radladers reißt Porsche auf

Ein 33-jähriger Maschinenführer bescherte einer Autofahrerin eine heftige Schrecksekunde, als er am Montagnachmittag aus Unachtsamkeit an einem Porsche Cayenne einen Schaden von mindestens 20 000 Euro verursachte: Beim Heranfahren aus dem gesperrten Bereich einer Baustelle in den fließenden Verkehr der Rodacher Straße ragte die Schaufel des Radladers bis in die Fahrbahn und riss die komplette rechte Seite des vorbeifahrenden Porsche Cayenne auf. Die 57-jährige Fahrerin des Pkws blieb dabei unverletzt. pol