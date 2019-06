Schauer jetzt Ehrenpräsident

Ein großer Tag für den Verband Wohneigentum in Bayern: Erstmals in der über 70-jährigen Geschichte der aktuell rund 90 000 Mitglieder zählenden Organisation hat sie einen Ehrenpräsidenten. Der Bamberger Siegmund Schauer wurde im Rahmen des Landesverbandstages in Hallstadt dazu ernannt. Zu den ersten Gratulanten zählte Bayerns stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger, der Ehrengast war und die Hauptrede in dieser Veranstaltung hielt. Der 60-jährige Rudolf Limmer aus Selb wurde zum neuen Präsidenten des Landesverbandes gewählt.

Nur alle vier Jahre findet der Landesverbandstag des Verbandes Wohneigentum in Bayern statt. 126 Delegierte hatten den Weg nach Hallstadt gefunden, um unter anderem ein komplett neues Präsidium zu wählen. Dem neuen Präsidenten Rudolf Limmer stehen drei Vizepräsidenten zur Seite. Dies sind Uli Reinwald (Mittelfranken), Franz Lohner (Schwaben) und Reinhard Ott (Oberpfalz).

Hubert Aiwanger ging in seiner Rede nicht nur auf die führende Rolle des Verbandes im Kampf um die Abschaffung der Straßenausbaubeitragsatzung ein. Schwerpunkt war seine Forderung nach dem Schutz und der Entlastung der Eigenheimbesitzer. Die Frage nach Wohneigentum oder Mietwohnung, so Aiwanger, müsse man mit "sowohl als auch" beantworten, wenngleich gerade die Wohnumfeldgestaltung und der damit verbundene Natur- und Umweltschutz ein großes Verdienst der Bürger sei, die ein Ein- oder Zweifamilienhaus mit Garten besäßen. Man müsse den Menschen aber rechtlich und steuerlich auch die Chance geben, ihr Wohneigentum zu erhalten. Es sei für die Gesellschaft im Allgemeinen gut, wenn Kinder im eigenen Haus der Eltern aufwachsen könnten und so ein Gespür für Wohneigentum bekämen. In diesem Zusammenhang forderte Minister Aiwanger auch eine Abschaffung der Erbschaftssteuer.

Eine weitere Forderung des Wirtschaftsministers war ein Leerstandsmanagement in den Kommunen, um günstiges Bauland zu schaffen, sowie die unkomplizierte Möglichkeit des einfachen Ausbaus - zum Beispiel bei Zweifamilienhäusern oder kleineren Mietshäusern im ländlichen Bereich. Neuen Wohnraum schaffe man im Mietbereich auch nicht durch Mietpreisbremsen und verschärften Mieterschutz, sondern durch steuerliche Anreize für die Bauherren und Vermieter.

Minister Aiwanger erhielt abschließend das Ehrenschild des Verbandes, verbunden mit der Bitte, künftig auch das Sprachrohr für die Verbandsmitglieder in der bayerischen Staatsregierung zu sein.

Zuvor hatten die Repräsentanten der Lokalpolitik sowie der befreundeten Verbände kurze Grußworte gesprochen. Begleitet von Otto's Swing- and Bluesband warteten sodann noch zwei Überraschungen auf die Anwesenden. Zum einen erhielt jeder Delegierte ein neues Bamberger Kochbuch, dessen Autor der scheidende Präsident Siegmund Schauer ist. Zum anderen durften sie miterleben, wie Siegmund Schauer zum ersten Ehrenpräsidenten des bayerischen Verbandes ernannt wurde.

In der Laudatio ging sein designierter Nachfolger Rudolf Limmer auf die Verdienste von Schauer ein, der den Verband 2007 in einer nicht ganz einfachen Situation übernommen hatte. Der Geehrte selbst blickte auf eine erfolgreiche Zeit zurück. Abschaffung der Strabs oder eine wieder nach oben zeigende Mitgliederbewegung seien nur zwei Beispiele gewesen. Ein herzlicher Dank galt seinen beiden ebenfalls ausscheidenden Vizepräsidenten Christian Benoist aus Schwarzenfeld/Oberpfalz und Norbert Ammer aus Augsburg.

Ein Gedenken galt dem während der Amtszeit verstorbenen dritten Vizepräsidenten Gerhard Stark aus Nürnberg. Christian Benoist erhielt das Ehrenschild des Verbandes. Norbert Ammer, Richard Wanka und die Landesgartenfachberaterin Dorle Engels erhielten das Große goldene Ehrenzeichen. Am Nachmittag wurden außerdem Inge Kellermann und Hans-Jürgen Amend zu den neuen Landesrevisoren ernannt.

Mehrheitlich stimmten die Delegierten einem Antrag zu, den Mitgliedsbeitrag ab 2021 um 60 Cent pro Jahr zu erhöhen, allerdings verbunden mit der Zusage, dass die Erhöhung nur erfolgt, wenn die Finanzlage des Landesverbandes dies tatsächlich erfordere. sz