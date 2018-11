Schauen, stöbern, Gutes tun

Es hat ein wenig gedauert, bis alle Abrechnungen erstellt waren. Aber nun steht fest: Die Initiative "Xarito Senegal" kann sich über eine Spende von 1200 Euro freuen, gesammelt zum Teil beim Kunst-Kultur-Flohmarkt in der alten Spinnerei in Mainleus. 700 Euro kamen dabei zusammen. Die Firma Mainleus Invest hat noch einmal 500 Euro draufgelegt - und ermöglicht damit den Menschen im Dorf Fandene im Senegal den Zugang zu sauberem Trinkwasser.

Der Flohmarkt, veranstaltet in privater Initiative, hatte zahlreiche Besucher in die Halle der alten Spinnerei gelockt. Angeboten wurden unter anderem Kleidung, Spielzeug, Schmuck und Hausrat, darunter viele originelle Stücke, unter anderem aus Paletten gefertigte Kleinmöbel.

Die Mainleus Invest, die sich die Entwicklung und Revitalisierung des Spinnereigeländes zur Aufgabe gemacht hat, hat bereits wiederholt Initiativen und Aktivitäten auf dem Gelände unterstützt. Sebastian Türk, einer der Geschäftsführer der Mainleus Invest, bot am Tag des Flohmarkts mehrfach Führungen durch die alten Produktionsgebäude an. Insgesamt, so schätzen die Veranstalter, nutzten rund 500 Menschen die Gelegenheit zum Schauen und Stöbern.

Die Initiative "Xarito Senegal" hat ihren Sitz in Burgkunstadt. Die kirchliche Initiative hat seit 2008 Kontakte zu dem afrikanischen Land, den Verein selbst gibt es seit 2011.

2012 konnte in der Partnergemeinde ein Brunnen gegraben werden. Mittlerweile gibt es außerdem noch zwei Hochbehälter und eine Pumpe mit Solarantrieb sowie eine Hütte für die Mitarbeiter, die ein großes Mangofeld bewirtschaften und überwachen. red