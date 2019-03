Schauen, staunen und genießen

Bei den "Look & Cook"-Veranstaltungen der Landwirtschaftlichen Lehranstalten in Triesdorf werden Produktion und Verarbeitung miteinander vereint - eine Entdeckungsreise der besonderen Art.

Am Freitag, 29. März, lautet das Thema "Milch". Bayerns modernstes Milchgewinnungszentrum wird besichtigt und anschließend Milch und Milchprodukte zu verschiedensten Produkten verarbeitet.

"Eier" ist das Motto der Veranstaltung am Freitag, 29. März. Hier wird die Geflügelhaltung in Triesdorf besucht und danach verschiedenste Gerichte mit Ei und Geflügel in der Lehrküche gekocht. Wegen begrenzter Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung nur schriftlich über www.triesdorf.de möglich. Weitere Auskünfte zu den beiden Terminen gibt es per Mail an feh@triesdorf.de oder telefonisch unter 09826/18-1245. Anmeldeschluss ist Donnerstag, 7. März. red