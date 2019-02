Schauen, schlendern, schlemmen

Liebhaber von Pflanzen und Utensilien für den Garten sollten sich das letzte Wochenende im März ganz dick in ihrem Terminkalender anstreichen. Am Samstag und Sonntag, 30. und 31. März, jeweils von 10 bis 18 Uhr findet im schönen historischen Ambiente rund um das Thurnauer Schloss wieder ein Lenzrosen- und Ostermarkt statt.

Zum vierten Mal geht diese Veranstaltung über die Bühne, und sie wird erneut ein Publikumsmagnet sein. Erwartet werden bis zu 8000 Besucher aus ganz Oberfranken.

Und sie dürfen sich, wie Organisatorin Stefanie Kober gestern bei der Vorstellung im Rathaus bekanntgab, nicht nur auf eine Blütenpracht der Lenzrose in unzähligen Farben freuen, sondern einfach auf alles, was man sich für einen erwachenden Garten wünscht.

120 Aussteller aus ganz Deutschland und den angrenzenden europäischen Regionen bieten ihre Erzeugnisse an. Dazu kommen noch Kunsthandwerk, Mode, Schmuck, Osterdekoration und eine Auswahl an Kulinarischem, darunter frische Küchla. Eine musikalische Umrahmung gehört ebenfalls dazu.

Es gibt sogar eine Kaninchenrennbahn, am Damm des Schlossweihers startet eine spektakuläre Baumpflegeaktion an der Linde, und die Kinder dürfen klettern.

Stefanie Kober bringt es auf den Punkt: "Es ist ein vorösterlicher Frühlingsmarkt, bei dem die ganze Familie bestens unterhalten wird und alle auf ihre Kosten kommen. Man kann über den Markt schlendern, einkaufen, der Live-Musik zuhören, köstlich schlemmen und viele Eindrücke mit nach Hause nehmen."

Shuttle-Bus und Pflanzen-Taxi

Damit es die auswärtigen Gäste bequem haben, wird ein besonderer Service angeboten: Vom Parkplatz der ehemaligen Spedition Vogel an der Limmersdorfer Straße - unweit der Autobahnausfahrt Thurnau-Ost - fährt ein Shuttle-Bus in den Ortskern, ein extra Pflanzen-Taxi bringt die erstandenen Waren zurück zum Parkplatz. Man braucht also selbst nichts schleppen.

Der Eintritt kostet sieben Euro, Jugendliche bis 16 Jahren haben frei. Karten im Vorverkauf gibt es für fünf Euro im Rathaus. Außerdem dürfen 500 Thurnauer Bürger kostenlos dabei sein, die Tickets müssen jedoch persönlich im Rathaus abgeholt werden. Das Angebot gilt laut Stefanie Kober, "so lange der Vorrat reicht".

"Sehr attraktiv"

Für Bürgermeister Martin Bernreuther ist dieser Markt sehr attraktiv. "Er wurde bisher super angenommen. Wir freuen uns, dass Stefanie Kober das alles in die Wege geleitet hat und weiterhin begleitet."

Dieses besondere Ereignis reihe sich prächtig in die zahlreichen Thurnauer Events ein und werde auch heuer im überregionalen Blickpunkt stehen.