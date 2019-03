Zur Diskussionsveranstaltung zum geplanten Gewerbegebiet in Himmelkron wird uns geschrieben: Wir betrachten alles, was wir in der Natur vorfinden, unter dem Gesichtspunkt des skrupellosen Kosten-Nutzen-Kalküls und seiner Verwertbarkeit. Weltweit gehen jetzt junge Menschen für ihre Zukunft auf die Straße, wohingegen in Himmelkron eine 17-Jährige für ein neues Gewerbegebiet, dessen Folgen für die Natur uns allen bekannt sind, aufsteht.

Zu guter Letzt muss sich die Sprecherin der Bürgerinitiative von einem anderen Befürworter die Frage: "Was haben Sie gegen Himmelkron?" gefallen lassen.

Geht's noch? Schauen die kein Arte? Hören die nicht Bayern 2? Wenn wir diesen Weg weiterhin fortsetzen, werden wir in naher Zukunft keine bewohnbare Erde mehr vorfinden.

Jörg Herold

Himmelkron