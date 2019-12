Schauberg feiert 30 Jahre Grenzöffnung

Die Schauberger Vereine und der Markt Tettau laden zu einer kleinen Gedenkfeier am Samstag, 28. Dezember, ein. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Feuerwehrhaus. Um 13.15 Uhr findet eine ökumenische Andacht mit Feierstunden unter Mitwirkung von Pfarrerin Wachter (Langenau), Pfarrer Chittukalam (Buchbach), Pfarrer Freytag (Judenbach), Bürgermeister Meusel (Föritztal), Bürgermeister Ebertsch (Markt Tettau), dem Männerchor Judenbach, des Musikvereins Schauberg und der Feuerwehr Schauberg statt. Anschließend laden die Schauberger Frauen zu einer Stärkung gegen eine freiwillige Spende ein. Ab 18 Uhr findet am Feuerwehrhaus eine Aprés-Grenzeröffnungsfeier der Jugend statt. red