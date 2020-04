Schau an, ein Saubermann!

Eine gründliche Kirchturmsäuberung nahmen am Dienstag drei fleißige Männer des Pfarrgemeinderates vor. Manfred Klemenz, Engelbert Lorenz und Bernhard Leikheim (im Bild) schafften in mühevoller Arbeit, um den Unrat, der sich im Glockenturm angesammelt hatte, wegzuschaffen. Dabei mussten im 56 Meter hohen Kirchturm enge und winklige Treppen mit von Staub, Dreck, Schutt, Zweigen und Ästen gefüllten Abfallbehältern gemeistert werden, um den Unrat dann per Traktor abzutransportieren und zu entsorgen. Die staubige Angelegenheit kostete viel Schweiß und körperliche Kraft. Noch in diesem Jahr soll mit der längst fälligen Kirchensanierung begonnen werden. Foto: Horst Habermann