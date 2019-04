Schatzsucherschwank "Das blaue Auge"

Die Theatergruppe "Bletsch'n Bühna" Unterleinleiter spielt an drei Terminen das Stück "Das blaue Auge". Das ist ein Schatzsucherschwank von Klaus Städele in drei Akten. Korbinian Hufnagel ist von der Idee besessen, das "blaue Auge" zu finden. Es soll sich dabei um einen großen Edelstein handeln, der blau schimmert und ein Vermögen wert ist. Kurz vor Ende des Ersten Weltkrieges war ein französischer Leutnant verwundet in den Ort gekommen, den Großvater Hufnagel ein paar Tage bei sich versteckt und gepflegt hatte. Aufführungstermine sind Freitag, 5. April, 19.30 Uhr, Samstag, 6. April, 19.30 Uhr, und Sonntag, 7. April, 17 Uhr, in der Mehrzweckhalle Unterleinleiter, Schulstraße 20. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf im "Laderer" Dorfladen, Unterleinleiter, Kirchenstraße 11, Telefon 09194/7958151, und in der Tourist-Information Ebermannstadt, Bahnhofstraße 5, Telefon 09194/506-40. Eintritt: Vorverkauf: sieben Euro Erwachsene, vier Euro Kinder (sechs bis 14 Jahre); Abendkasse: acht/fünf Euro. red