Auf die Suche nach dem Honigschatz können Kinder ab acht Jahren am Freitag, 12. Juli, bei einer Bienen-Rallye mit Kerstin Schmidt gehen. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Bienenstand in Banz (Parkplatz). Eine Teilnehmergebühr wird erhoben. Anmeldung bei der Umweltstation Weismain (09575/921455) oder per E-Mail: umweltstation@landkreis-lichtenfels.de. red