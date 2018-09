Schatzsuche im Kindergottesdienst

Die evangelische Kirchengemeinde lädt am morgigen Sonntag, 16. September, zum ersten "Schatzsucher-Kindergottesdienst" nach den Ferien ein, in dem "Petrus" im Mittelpunkt stehen wird. Von 9.45 bis 11.30 Uhr wird im Gemeindehaus gespielt, gebastelt, gesungen, erzählt und auf "Schatzsuche" gegangen. Eingeladen dazu sind alle Kinder mit oder ohne Konfession sowie deren Eltern. Die Einladung gilt zudem für den Gottesdienst in der Christuskirche. red