Schatzsuche am Heinrichsfest

Marion Krüger-Hundrup"Schätze im Himmel und auf Erden" lautet das Motto des diesjährigen Heinrichsfestes von Freitag bis Sonntag. Damit reiht es sich in das Jahresthema "Kultur" des Erzbistums Bamberg sowie in das Europäische Jahr des kulturellen Erbes und "25 Jahre Unesco-Weltkulturerbe Bamberg" ein.In seiner Einladung zum Diözesanfest schreibt Erzbischof Ludwig Schick: "Das Festwochenende auf dem Bamberger Domberg will ein Ausdruck dafür sein, dass unsere Kultur geprägt ist von einem Wertekanon, der seine wichtigste Quelle im Evangelium Jesu Christi hat."Das Organisations-Team um Domkapitular Norbert Jung und Projektreferenten Roland Baierl hat ein vielfältiges und buntes Programm zusammengestellt. Es lädt dazu ein, himmlisch-spirituelle und irdische Schätze zu entdecken: beim geistlichen Spiel von Alois Albrecht (18 Uhr im Dom ) und der Praisenight (ab 21 Uhr auf dem Domplatz) am Freitag, dem Motorradgottesdienst (16 Uhr) und dem Kulturfest (17 bis 23 Uhr Alte Hofhaltung) am Samstag und dem quirligen Treiben für Jung und Alt rund um den Dom am Sonntag. Wie jedes Jahr ist der Festgottesdienst am Sonntagmorgen (10 Uhr) mit dem Erzbischof und Konzelebranten der Höhepunkt. Die Pontifikalvesper um 17 Uhr im Dom beschließt das Heinrichsfest 2018.Die Kollekten des Festes gehen in diesem Jahr an den St.- Vinzenz-Verein Bamberg. Er leistet unbürokratisch und ehrenamtlich tatkräftige und finanzielle Unterstützung von Menschen in Bamberg, die in soziale und materielle Not geraten sind. Die Vereinsmitglieder besuchen aber auch kranke und alte Menschen in der Nachbarschaft und in Heimen.Weitere Informationen und das komplette Programm des Heinrichsfestes gibt es unter www.heinrichsfest.de