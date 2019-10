Schatten stehen für Schicksale

Die ADAC-Wanderausstellung "Schatten - Ich wollte doch leben!" wurde an der Staatlichen Berufsschule III in Bamberg gezeigt. Die Wanderausstellung beschäftigt sich mit den realen Schicksalen von sechs jungen Menschen, die im Straßenverkehr ums Leben kamen und nun für Angehörige und Freunde nur noch als Schatten in der Erinnerung weiterleben können.

Die Schüler in Bamberg sollen anhand der sechs Schattenfiguren und der Worte von Oberstudiendirektor Pankraz Männlein, dem Vorstandsmitglied für Verkehr, Technik und Umwelt des ADAC Nordbayern; Thomas Dill, dem Stellvertreter des Landrats, Johann Pfister; Stadtrat Wolfgang Grader in Vertretung des Zweiten Bürgermeisters Christian Lange sowie Polizeihauptkommissarin Ines Schellmann von der Polizeiinspektion Bamberg, Thomas Schreiber, für die Risiken auf der Straße sensibilisiert werden.

Denn das Risiko, im Straßenverkehr tödlich zu verunglücken, ist bei jungen Fahrern sehr viel höher als bei anderen Verkehrsteilnehmern. 2018 kamen in Deutschland 364 junge Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben. Gedenkkreuze an den Straßen sind ein trauriges Zeugnis dafür und erinnern an diejenigen, die aus ihrem oft jungen Leben gerissen wurden. Jedes einzelne Kreuz steht für ein schreckliches Schicksal und ist eines zu viel.

Mit "Schatten - Ich wollte doch leben!" hat der ADAC eine außergewöhnliche Ausstel-lung in Bamberg initiiert, um vor allem junge Menschen wachzurütteln. "Wir wollen damit bewusst Grenzen überschreiten und so junge Leute für einen sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit individueller Mobilität gewinnen", so Dill.

Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen sechs lebensgroße, geschwärzte Figuren. Jede Silhouette steht für einen jungen Menschen, der bei einem Ver-kehrsunfall ums Leben kam. Besonders betroffen macht dabei die Tatsache, dass es sich hierbei nicht um fiktive Fälle handelt, sondern sich jeder Unfall real ereignet hat. Die bewegenden Texte, die sich auf den Schatten-Figuren befinden, erzählen die tragischen Schicksale der Toten. Neben Schilderungen zum Unfallhergang werden auch persönliche Hintergründe erzählt.

Unfallzahlen senken

Zehn Tage lang waren die Figuren an der Staatlichen Berufsschule III in Bamberg aufgestellt, um betroffen zu machen, wachzurütteln, zum Nachdenken anzuregen und Anlass für Gespräche zu geben.

Der ADAC steht nicht nur für die positiven Seiten individueller Mobilität, sondern stellt ebenso die Schattenseiten und Gefahren im Straßenverkehr dar. Um die Unfallzahlen zu senken, bietet der ADAC auf seinem Fahrsicherheitszentrum Nordbayern in Schlüsselfeld das Junge-Fahrer-Training an.

Dieses Training s wurde speziell für Fahranfänger konzipiert, um intensiv auf Gefahrensituationen im Straßenverkehr aufmerksam zu machen und präventives Verhalten zu vermitteln.

Das gleiche Ziel verfolgt der ADAC mit der Ausstellung "Schatten - Ich wollte doch leben!". Vor allem Fahranfänger müssen weiter sensibilisiert werden, um die Unfallzahlen zu senken und die Anzahl der Verkehrstoten zu reduzieren. Die Ausstellung wird dieses Jahr durch weitere Schulen in Nordbayern wandern. Weitere Infos auf schatten.adac-nordbayern.de oder auf presse.adac.de/nby. red