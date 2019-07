Scharf dominiert Konkurrenz

Die Sportschützen trugen ihre bayerische Meisterschaft in allen Disziplinen auf der Olympia-Anlage in München-Hochbrück aus. In der Behindertenklasse ging Karl Scharf für seinen neuen Verein Diana 1957 Neuhausen in vier Disziplinen an den Start.

Qualifiziert für die "Deutsche"

In seiner Paradedisziplin "Zimmerstutzen" konnte der Schönbrunner seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen und wurde mit 282 Ringen neuer bayerischer Meister.

In der Disziplin Kleinkaliber liegend belegte der Diana-Schütze mit 568 Ringen (60 Schuss) den fünften Platz. 290 Ringe mit dem Kleinkaliber über 100 Meter reichten zu Rang 11. Mit dem Luftgewehr belegte Scharf mit 292 Ringen Rang 18. In allen Disziplinen hat sich der Schütze für die deutsche Meisterschaft qualifiziert.

Ein weiterer Titel sprang für Scharf in der Disziplin Kleinkaliber-Gewehr Auflage über 100 Meter heraus. Hier sicherte sich der Schönbrunner nach 300 Ringen bei der oberfränkischen Meisterschaft überraschend mit 315,0 Ringen nun auch den bayerischen Meistertitel. red