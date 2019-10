Scharf auf einen Stern

Ein bislang Unbekannter hat sich am Montagvormittag an einem geparkten Auto im Kemmetweg zu schaffen gemacht und einen Mercedesstern als Souvenir mitgenommen. Der Eigentümer des Mercedes C-Klasse hatte sein Fahrzeug gegen 8 Uhr in der Hofeinfahrt seines Wohnanwesens abgestellt. Als er gegen 10 Uhr zu seinem Gefährt zurückkam, musste er feststellen, dass der Stern abgebrochen und entwendet worden war. Der Sach- und Beuteschaden wurde auf etwa 200 Euro geschätzt. Die Polizei Kulmbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09221/6090. pol