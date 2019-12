Schanzflecken im eigenen Wohnzimmer

Sebastian Schanz Die Schandflecken-Serie hat in Bamberg ganz offensichtlich einen Nerv getroffen: Kaum ein Thema hat so viele Reaktionen unserer Leser bewirkt. Ihnen ist wirklich daran gelegen, ihre Stadt schöner zu machen. Das zeigt sich in den Zuschriften.

Manchen Vorschlag mussten wir freilich auch aussortieren: Werbeplakate an Hauptverkehrsadern erscheinen marketing-technisch doch nur logisch, und auch die nötige Adventsschmuck-Dichte auf Weihnachtsmärkten ist Ansichtssache.

Ansichtssache ist für den Autor dieser Serie - von den Kollegen liebevoll als "Schanzflecken-Serie" betitelt - mittlerweile auch die eigene Wohnung. Denn wer überall nach Orten mit Verschönerungspotenzial sucht, der findet in den eigenen vier Wänden einige - und auch so mancher Schand(z)-Fleck entlarvt den eigenen Schludrian, soll aber hier nicht bebildert werden.