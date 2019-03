Schandfleck soll Zentrum werden

Dass die alte Malzfabrik von Maineck, insbesondere ihr Zustand, nicht Thema öffentlicher Diskussionen der Gemeinde Altenkunstadt ist, sondern auch die Einwohner interessiert, wurde bei einer Ortsbegehung mit Bundestagesabgeordneter Emmi Zeulner deutlich.

Über die lebhafte Bürgerbeteiligung, fast der ganze Ort war auf den Beinen, freute sich auch Bürgermeister Robert Hümmer. Über das Malzfabrikgelände ließen gleich zu Beginn Kreisbaumeister Stefan Weisser und Otto Betz von der Bauverwaltung wissen, dass es sich um ein Gebäude auf einem herrenlosen Grundstück handelt.

Der Landkreis Lichtenfels sehe sich hier lediglich sicherungsrechtlich in der Verantwortung. Die weiteren Aufgaben lägen im Entscheidungsbereich der Immobilienverwaltung des Freistaats Bayern.

Um dennoch einen Fortschritt zu erreichen, so Zeulner, sollten vor allem staatliche Fördermittel in Anspruch genommen werden. Die Abgeordnete sprach sich dafür aus, dass sich alle Betroffenen in irgendeiner Form dabei beteiligen sollten. Dieses Grundstück mit einer Größe von 2600 Quadratmetern wäre dabei durchaus für Wohnbebauung geeignet.

Auch Baudirektor Wolfgang Kießling vom Amt für ländliche Entwicklung, zuständig für die Land- und Dorfentwicklung, sah im Rahmen eines vereinfachten Dorferneuerungsverfahrens durchaus Möglichkeiten, wie sich seine Behörde mit einbringen könnte.

Allerdings wären nicht nur etwaige Abbruchmaßnahmen zu betrachten, sondern es sei gleichermaßen wichtig, konkret zu zeigen, an welche "Nachnutzung" einmal bei diesem Grundstück gedacht sei.

Für das Landratsamt machten Kreisbaumeister Weisser und Otto Betz deutlich, dass dieser Behörde sehr daran gelegen sei, im Gemeindeteil Maineck eine Lösung zu finden und diesen städtebaulichen Missstand zu beseitigen.

Gemeinderat Ludwig Winkler (FBO) gab zu bedenken, dass sich die Gemeinde Altenkunstadt größere Ausgaben - wie mögliche Abbruchkosten - derzeit nicht leisten könne. Es entwickelte sich eine kurze Aussprache, wobei die Einwohner Anregungen vorbrachten zur Sicherung, den Bauzäunen, der Nutzung des Mainwegs und der künftigen Verwendung des Geländes mit dem prägenden Malzfabrikturm. Sie erwähnten auch, dass beispielsweise in Maineck ein Kulturraum oder Ähnliches wünschenswert wäre.

Der Bürgermeister kündigte dabei an, dass sich auch die Gemeinde Altenkunstadt und Mitglieder des Gemeinderats, von denen viele beim Ortstermin in Maineck dabei waren, in den kommenden Wochen eingehender mit diesem Thema und einer sogenannten "Machbarkeitsstudie" beschäftigen würden.