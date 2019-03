Schandfleck soll verschwinden

Gleich gegenüber der Kirche Mariä Himmelfahrt entsteht am Dorfplatz in Unterbrunn ein kombiniertes Gemeinschafts- und Feuerwehrhaus. Dafür musste ein Gebäude neben dem bisherigen Feuerwehrhaus weichen, auch das bisherige Domizil der Floriansjünger wird abgerissen. Fleißige Unterbrunner haben bereits den Dachstuhl abgetragen und die Elektrik entfernt.

Die Maßnahme wird vom Amt für Ländliche Entwicklung im Zuge einer einfachen Dorferneuerung mit maximal 170 950 Euro gefördert, um den Ortskern wiederzubeleben. Jedoch nur die Errichtung des Gemeinschaftshauses, wie Leitender Baudirektor Wolfgang Kießling erläutert: Für den Stellplatz der Feuerwehr gebe es keine Förderung durch sein Amt.

Auch Gehweg kommt

Das Dorfgemeinschaftshaus wird eingeschossig und rund zwölf mal elf Meter groß. Es wird auch eine Küche geben, Toiletten sowieso. Südlich des Eingangs entsteht ein überdachter Buswartebereich. Beheizt wird das Haus, das künftig ein Satteldach tragen soll, mittels Gas-Brennwerttherme. Auch ein Stück Gehweg entlang des Gebäudes ist Teil der Dorferneuerungsmaßnahme. Die beplante Fläche umfasst insgesamt 400 Quadratmeter.

Wohlgemerkt: Der Bau wurde im Vorfeld mit den Besitzern der örtlichen Gastwirtschaft besprochen - und von diesen auch befürwortet, wie Bürgermeister Bernhard Storath und Ortssprecher Stefan Reutter betonen.

Zu den 96 bereits erbrachten ehrenamtlichen Arbeitsstunden der Dorfbewohner werden noch viele weitere kommen. "Wie viele das sein werden, lässt sich zu diesem Zeitpunkt wirklich schwer abschätzen", so Reutter.

Der Bereich rund um das alte Feuerwehrhaus in Kleukheim war in den vergangenen Jahren wenig vorzeigbar. Nun wird ein Teil des Gebäudes abgerissen und der Rest umgebaut.

Eine Schönheit ist es nun wirklich nicht, das Gebäude am Ortsausgang von Kleukheim Richtung Schweisdorf/Scheßlitz, das dank seiner Fassadenfarben und dem Turm besonders ins Auge sticht.

Feuerroter Turm

"Ein Schandfleck", findet Gemeinderat Wendelin Finzel. Doch die Kleukheimer dürfen sich freuen: Der Schandfleck gehört bald der Vergangenheit an, einer einfachen Dorferneuerung sei Dank. Bis 1993 war der eine Teil des Gebäudes Heimat der Feuerwehr. Daher auch der feuerrote (Schlauch-)Turm. Den anderen Teil nutzte einst die Dreschgenossenschaft; die Raiffeisenbank hatte hier ihr Lagerhaus. Lange war das Gemäuer im Privatbesitz, das Umfeld machte nicht immer den gepflegtesten Eindruck.

Als es 2015 dann zum Verkauf stand, überlegten die Gemeindeverantwortlichen nicht lange und griffen zu. Das alte Feuerwehrhaus soll nun abgerissen werden. Die alte Dresch- und Lagerhalle dagegen wird umgebaut, soll den Vereinen künftig Stauraum bieten.

"Wir hatten im Vorfeld eine Besprechung: 15 von 16 Vereinen des Dorfes sagten sofort ihre Mitarbeit zu", ist Finzel stolz. Die ersten Vorarbeiten wurden bereits geleistet, 61 ehrenamtliche Stunden investiert. Viele weitere werden folgen, denn: "Wir machen die Durchbrüche für Türen und Tore oder auch die Maurerarbeiten komplett selbst."

Die Eigenleistungen freuen Wolfgang Kießling vom Amt für Ländliche Entwicklung sehr. Laut Planung belaufen sich die zuwendungsfähigen Kosten auf 221 000 Euro, von denen dessen Behörde bis zu 143 650 Euro übernimmt, also 65 Prozent.

Radweg gewünscht

"Es ist nun wirklich nicht selbstverständlich, dass es eine Dorferneuerung nach der Dorferneuerung gibt", betont Bürgermeister Bernhard Storath und lobt das Miteinander mit dem Amt. Bereits Mitte der 1990er Jahre gab es eine umfangreiche Dorferneuerungsmaßnahme in Kleukheim, im Rahmen derer der Schulplatz und der innerörtliche Fußweg entlang des Kellbachs gestaltet wurden.

In späteren Jahren kam zunächst der Wunsch auf, diesen Gehweg in Richtung Sportgelände/Feuerwehrhaus zu verlängern. Und dann der, genanntes Gebäude umzugestalten. Ganz bewusst wird übrigens kein Gemeinschaftshaus mit Versammlungsraum geschaffen. "Wir haben in Kleukheim Sportheim, Pfarrheim und auch Feuerwehrhaus, wo man sich zusammensetzen kann", erklärt Bürgermeister Bernhard Storath.

Noch nicht final geklärt ist, wie das Umfeld des neuen Vereinslagergebäudes gestaltet wird. Da es sich um eine einfache Dorferneuerung handelt, ist die Marktgemeinde der Bauträger, es gibt auch keine Teilnehmergemeinschaft. Und keine Förderung privater Modernisierungsmaßnahmen. Storaths Ideen reichen viel weiter: "Ich hätte gerne einen Radweg rechts entlang der Staatsstraße bis Scheßlitz. Dafür habe ich mit meinem Kollegen Robert Kauper auch schon gesprochen."

Für die dafür nötige Überquerungshilfe am Kleukheimer Ortsausgang sind noch letzte Abstimmungen nötig. Den Radweg von Kleukheim über Prächting bis ins Maintal gibt es bereits.