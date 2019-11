Ob rare Scheiben der Beatles und Stones, Heavy Metal in allen Varianten, seltene Maxi-Versionen der 80er/90er Wave- und Indie-Szene oder die zum Teil sehr gesuchten Platten aus den 60er/70er Jahren mit Blues, Jazz, Folk, Hardrock und Psychedelic - angeboten werden an einem Tauschtag Schallplatten, Singles und CD's aller musikalischen Stilrichtungen von etwa 1950 bis zu den aktuellen Charts. Neben Unmengen an Tonträgern gibt es auch Zubehör, Poster, Kataloge und Musik-Literatur, Musikvideos und DVDs, Tour-T-Shirts und vieles mehr. Die Börse findet am Samstag, 23. November, von 10 bis 15 Uhr in der AC-Halle am Schützenplatz 12 in Lichtenfels statt. red