Schalldämpfer aufgebohrt

Bei schönstem Bikerwetter nutzten zu Saisonbeginn erneut viele Motorradfahrer die Kurvenstrecke zwischen Kothen und Motten für eine Ausfahrt. Nachdem es am Samstagabend dort schon zu einem schweren Motorradunfall gekommen war, kontrollierte eine Streifenbesatzung am Sonntag gezielt den Verkehr auf dieser Strecke, die trotz Geschwindigkeitsbeschränkung nach wie vor eine starke Anziehungskraft auf Biker aus nah und fern ausübt. Ein 29-Jähriger wurde dabei mit seiner 174 PS starken Maschine genauer unter die Lupe genommen. Es stellte sich heraus, dass der Schalldämpfer seines Gefährts aufgebohrt und damit unzulässig war. Das Teil wurde an Ort und Stelle abgeschraubt, die Weiterfahrt untersagt. Es wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet, so die Polizei. pol