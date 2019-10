Schafkopfturnier zur Kirchweih

Das Kirchweihfest in der evangelischen Kirchengemeinde wird mit einem Schafkopfturnier eröffnet, das am Freitag, 18. Oktober, etwas anders stattfinden wird, denn ab 19 Uhr soll es vor allem um Geselligkeit gehen. Zu dem gemütlichen Schafkopfabend lädt der Förderverein der Jugendarbeit in der Gemeinde alle ein, die in geselliger Runde ihre Schafkopfkünste unter Beweis stellen möchten. Parallel dazu findet für alle Schafkopf-Unkundigen erstmals auch ein Schnauzturnier statt. Startgebühr ist ein symbolischer Euro, der dem Jugendförderverein und damit der Jugendarbeit der Gemeinde zugute kommt. Für das leibliche Wohl wird wieder gesorgt. Einlass ins Gemeindehaus ist um 18.30 Uhr. red