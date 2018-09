Schafkopfturnier und Bäckereiführung

Der Kreisverband Bad Kissingen des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV) bietet seinen Mitgliedern im Herbst gleich zwei gesellige Veranstaltungen an. Am Donnerstag, 27. September, findet in Bad Brückenau im Hotel "Deutsches Haus" ab 17 Uhr das 17. Fritz-Alferi-Schafkopfturnier statt. Die Anmeldungen nimmt Stefan Schmitt (Riedenberg) entgegen. Am Freitag, 19. Oktober, steht eine Betriebsbesichtigung bei der Großbäckerei Peter Schmitt in Reiterswiesen an. Bei einer Führung durch die modernisierten Produktionsräume kann man die Herstellung unterschiedlichster Bäckereiprodukte mitverfolgen und Informationen über die zur Auslieferung nötige Logistik erfahren. Im Anschluss besteht noch Gelegenheit zu einem Beisammensein in der Gaststätte "Bei Apostolos". Anmeldungen sind bis 10. Oktober an die Kreisvorsitzende Annette Renninger oder den Organisator Horst-Günter Ziegler zu richten. sek