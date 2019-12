Schafkopfspiel für die Sander

Der Senioren- und Sozialbeirat der Gemeinde Sand unter der Leitung von Gerhard Zösch veranstaltet am Dienstag, 17. Dezember, um 14.30 Uhr im Hotel Goger in Sand die nächste Schafkopfrunde. Damit das Schafkopfspiel wegen Mangels an Akteuren nicht eingestellt werden muss, hat sich Ehrenbürger Hugo Ackermann bereiterklärt, Jugendlichen und älteren Bürgern das Schafkopfspiel kostenlos zu zeigen oder Kenntnisse aufzufrischen.Wer Interesse hat, soll sich bei Hugo Ackermann (Ruf 09524/293) oder Gerhard Zösch (Telefon 09524/1755) melden. Dort gibt es weitere Auskünfte. red