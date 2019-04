Schafkopfrennen in Langensendelbach

Am Samstag, 6. April, findet um 19.30 Uhr das Schafkopfrennen der Feuerwehr Langensendelbach statt. Zu gewinnen gibt es 200 Euro in bar sowie zahlreiche Sachpreise. Gespielt wird ein kurzes Blatt mit Solo und Wenz nur plus. Einschreiben ist ab 18.30 Uhr. red