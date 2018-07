Schafkopfrennen im Stettfelder Sportheim

red



Der Förderverein des SC Stettfeld veranstaltet am Sonntag, 8. Juli, ein Schafkopfrennen. Gespielt wird langes Blatt mit Solo/Wenz. Zu gewinnen gibt es Geld- sowie diverse Sachpreise. Beginn ist um 14 Uhr im Sportheim am Rudendorfer Weg in Stettfeld.