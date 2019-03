Schafkopfrennen im Feuerwehrhaus

Am Samstag, 16. März, findet das Schafkopfrennen des Singvogel-Schutzvereins Förtschwind statt. Beginn ist um 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus in Förtschwind. Die Einladung geht an alle Schafkopfer. red