Zeil am Main vor 18 Stunden

Schafkopfrennen des Kegelclubs

Der Kegelclub "Die Altdeutschen" Zeil veranstaltet am Samstag, 6. Juli, ein vereinsinternes Schafkopfrennen bei Michael Brecht in Zeil. Beginn ist um 15 Uhr. An alle Mitglieder ergeht eine Einladung. ...