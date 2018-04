Schafkopfer ermittelt

Auch in diesem Jahr erfüllten die "Jurameisterschaften" im Preisschafkopf alle Erwartungen. Am Ende von vier spannenden Runden erfolgte die offizielle Übergabe des Püls-Bräu-Cups 2018.

Das Schafkopfspiel erfreut sich vor allem in der fränkischen Region allseitiger Beliebtheit. Immer dann, wenn die Kartler aufgerufen sind, kommen sie in großer Zahl in der Region. Diesmal waren es insgesamt 323 Spielerinnen und Spieler die an den vier Schafkopfrennen in Schirradorf, Weismain, Bojendorf und dem Finale in Görau, teilgenommen hatten.

Der Höhepunkt stand in Görau bevor, denn hier trafen sich die "Schafkopfer" ein letztes Mal, um die Entscheidung im Feuerwehrgemeinschaftshaus herbeizuführen. Natürlich kannten sich viele bereits bestens und die bewährten Lokalmatadore wollten bei diesem Ereignis ebenfalls nicht fehlen. Als die Veranstalter, mit dem Jura-Cup-Manager Walter Schütz an der Spitze, Bilanz zogen, wurde als Gesamtsieger Peter Weiß aus Heiligenstadt mit 347 Punkten ermittelt, der nicht nur den begehrten Püls-Bräu-Cup entgegennehmen durfte, sondern zusätzlich noch einen süffigen Preis der Weismainer Püls-Bräu erhielt. Die folgenden Plätze wurden von Norbert Neff, Grasmannsdorf (335 Punkte), Martin Zenk, Ehrl (329 Punkte), Brigitte Eber, Katschenreuth (325 Punkte) und Gregor Dirauf, Zaugendorf (316 Punkte) belegt, die ebenfalls ansprechende Sachpreise erhielten.

In gemütlicher Atmosphäre ließen alle den Abend dann ausklingen. Dieter Radziej