Schafe und Ziegen impfen lassen

Die Blauzungenkrankheit ist eine Viruskrankheit, die Rinder, Schafe und Ziegen befällt. Ein Schreckensszenario für die Rhön wäre es, wenn die hochwertigen Zuchttiere zum Beispiel von Rhönschafen und Thüringer-Wald-Ziegen der Blauzungenkrankheit zum Opfer fielen, betont Geschäftsführer Martin Kremer, in einer Pressemitteilung des Vereins Natur- und Lebensraum Rhön.

Für Schafe und Ziegen ist die Krankheit in der Regel tödlich, bei Rindern führt sie zu deutlichen Leistungseinbußen. Übertragen wird die Blauzungenkrankheit durch Mücken, sogenannte Gnitzen. Bedingt durch den Klimawandel ist diese Krankheit in Hessen auf dem Vormarsch.

Es wird erwartet, dass sie auch die weitgehend verschonten höheren Lagen der Mittelgebirge erreichen wird.

Erhebliche Risiken

Der Vorstand des Vereins Natur- und Lebensraum Rhön hat sich in seiner letzten Sitzung mit dieser Thematik befasst und sieht insbesondere für die hiesigen Bestände an Schafen und Ziegen erhebliche Risiken, zumal der südöstliche Teil des Landkreises Fulda bereits als Sperrgebiet ausgewiesen wurde. Vorsitzender Hubert Beier appelliert an die Landwirte, sich um die Impfung ihrer Tierbestände zu kümmern. Er sieht auch die Landesregierung in der Pflicht.

Engpässe beim Impfstoff?

Da die Impfkosten von der Tierseuchenkasse nicht übernommen werden, wird die Landesregierung gebeten, Zuschüsse zu den Impfkosten zu gewähren. Landwirtschaftsberaterin Janet Emig weist darauf hin, dass es vermutlich auch zu Engpässen bei der Impfstoffversorgung kommen dürfte. red