Schaf aus Schlamm gerettet

Eine tierische Rettungsaktion beschäftigte am Dienstagnachmittag die Feuerwehr Hammelburg. In einem fast trockenen Ausläufer der Saale, Am Weiher, steckte ein Schaf bis zum Hals im Schlamm fest. Glücklicherweise entdeckte ein 74-Jähriger das Tier und alarmierte die Polizei. Mit Hilfe mehrerer Holzbohlen verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang zu dem Tier und konnten es schließlich befreien. Der Eigentümer des Schafes konnte ausfindig gemacht werden. Dieser hatte seine Herde am Vortag von dieser Stelle abgezogen, bei der das eine betroffene Schaf unbemerkt zurückblieb. pol