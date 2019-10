Der Verein der Geschichtsfreunde Unterzettlitz lädt am Wochenende zur Kirchweihfeier im Feuerwehrhaus ein. Das Festwochenende beginnt am Freitag 18. Oktober, um 18 Uhr mit einem Kesselfleischessen, Pizza und Brotzeiten. Am Montag, 21. Oktober, findet ab 17 Uhr der Hahnenschlag statt. An diesem Abend werden Schäuferla und Haxen angeboten. Zu den Veranstaltungen sind Besucher aus nah und fern eingeladen. red