Schätze des Ludwigskanals

"Man findet ihn nicht zufällig, man muss ihn schon suchen ...", schrieb Professor Stefan Holzer in seinem Buch über den Ludwigskanal, der 2018 als Wahrzeichen der Ingenieurkunst in Deutschland ausgezeichnet wurde. Die Schätze des Ludwig-Donau-Main-Kanals findet man ab sofort auf der neuen Internetseite. Modern und im frischen Gewand präsentiert sie das historische Bauwerk mit Bildern, Videos und vielen Informationen. So zeigt sie aktuelle Fotos aller noch bestehenden der ehemals 100 Schleusen zwischen Bamberg und Kelheim und macht Lust, sich auf die Spurensuche nach dem echten Kanal zu begeben.

Zwischen Bamberg und Nürnberg ist der Kanal durch den Bau der Autobahn (Frankenschnellweg) in vielen Bereichen verschwunden, im Altmühltal durch den Bau des neuen Main-Donau-Kanals nur mehr rudimentär erhalten. Umso beeindruckender und überraschender sind die Zeugnisse, die es noch gibt, wie die noch voll funktionsfähige Schleuse 100 in Bamberg, die liebevoll sanierte, trockene Schleusenkammer 94 bei Eggolsheim, der bautechnisch anspruchsvolle Brückkanal über die Schwarzach bei Feucht, der aufwendig erstellte Dörlbacher Einschnitt bei Rasch und nicht zu vergessen das Kanaldenkmal am Erlanger Burgberg. Auf einer Stecke von rund 70 Kilometern südlich von Nürnberg bis südlich der Gemeinde Berg ist er noch weitgehend original erhalten und wird mit viel Herzblut, Wertschätzung und Verstand durch die Wasserwirtschaftsämter instandgehalten.

Die Internetseite ergänzt die Informationspunkte (Stelen und Figuren), die an 16 Stationen entlang der Kanaltrasse im Frühjahr 2017 als gemeinsames Projekt der bayerischen Wasserwirtschaft, der Tourismusorganisationen sowie der Landkreise, Städte und Gemeinden am Kanal entstanden sind.

Vertonte Kanalgeschichten

Eigens vertonte Kanalgeschichten stellen die Verbindung vom virtuellen zum realen Kanal her. Die Audiodateien mit historischen Originaltexten sind sowohl vor Ort mit dem Smartphone als auch zu Hause am PC im Internet abrufbar.

Der Internetauftritt ist bereits das zweite gemeinsame Projekt des Tourismusbüros des Landkreises Neumarkt in der Oberpfalz und der bayerischen Wasserwirtschaft. Gemeinsam haben die beteiligten fünf Wasserwirtschaftsämter und die Tourismus-Organisationen am Kanal die Seiten mit Leben gefüllt.

Mit der neuen Website präsentiert sich der "Alte Kanal", wie er auch genannt wird, sowohl von bauhistorischer als auch von touristischer Seite. Neben der geschichtlichen Auseinandersetzung mit dem historischen Bauwerk soll das Erleben am Kanal nicht zu kurz kommen. Tipps zum Radeln, Wandern oder zur gemütlichen Einkehr sind zu finden, und wer sich auf das Wasser wagt, kann das auf dem "Alten Kanal" beim geruhsamen Treideln oder zeitgemäß und komfortabel auf dem Main-Donau-Kanal mit der weißen Flotte tun.

Eine erfahrene Medienagentur aus Eichstätt kümmert sich darum, das Ganze spannend in Szene zu setzen. Seit 27. November ist die Domain www.ludwig-donau-main-kanal.de online. red