Am kommenden Montag, 16. April, wird um 17 Uhr in der Galerie im Landratsamt die Ausstellung "Schätze des Frankenwaldes" eröffnet. Zu sehen sind 23 großformatige Fotografien, die letztes Jahr im Rahmen eines vom Forstamt Stadtsteinach ausgerufenen Wettbewerbs im Veranstaltungsreigen der Ernennungsfeierlichkeiten zum "Waldgebiet des Jahres 2017" entstanden sind. Bis zum Einsendeschluss wurden an die 100 Fotos eingesandt mit hochwertigen Bildern aus Fotografenhand, von Waldbesitzern bis hin zum Schnappschuss einer Familienwanderung. Die Jury bestand aus Fotografen, Förstern und Vertretern aus der Politik. Bei der Eröffnung wird Projektleiterin Anja Mörtlbauer eine kleine Einführung in die Ausstellung geben. Diese besondere Ausstellung kann bis zum 27. April zu den regulären Öffnungszeiten des Landratsamtes besucht werden. Der Eintritt ist frei. red