Dr. Volker Schaepe wurde an der staatlich anerkannten, privaten Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Bamberg zum Professor für Betriebswirtschaft berufen. Schaepe lehrt seit Oktober 2018 an der FHM in Bamberg unter anderem die Module Betriebswirtschaft, Unternehmensführung, Kommunikationspolitik, Wissenschaftliches Arbeiten und Unternehmensgründung. red