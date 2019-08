Schaeffler und SAP jetzt strategische Partner

Der global tätige Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler aus Herzogenaurach und der internationale Marktführer für Geschäftssoftware SAP haben am Dienstag den Abschluss einer strategischen Partnerschaft bekanntgegeben. Diese zielt primär darauf ab, die Weiterentwicklung der IT-Anwendungssysteme und damit die digitale Transformation von Schaeffler weiter voranzutreiben.

Der Fokus liegt einer Mitteilung von Schaeffler zufolge dabei auf bereits laufenden und zukünftigen Projekten zur Einführung von SAP-Lösungen und deren Integration in die IT-Gesamtarchitektur. Auf diesem Wege sollen die Effektivität und Effizienz im Unternehmen gesteigert werden, um die IT-Landschaft auf die Zukunft auszurichten. Darüber hinaus soll im Rahmen der Partnerschaft ein möglichst frühzeitiger Austausch zu Strategien und Entwicklungen und damit ein möglichst standardkonformer Einsatz von SAP-Lösungen und IT-Innovationen sichergestellt werden.

Diese strategische Partnerschaft soll sich in beiden Unternehmen auf unterschiedliche Bereiche und Ebenen erstrecken, um so sicherzustellen, dass ein umfassendes gemeinsames Verständnis von Strategien, Prozessen und Lösungen entwickelt wird. Aufbauend auf einem engen strategischen Austausch des Top-Managements sollen die wichtigsten Handlungsfelder identifiziert und adressiert werden sowie Schnittmengen in der Technologie-Roadmap beider Unternehmen identifiziert werden.

Neben diesem Austausch zielt die strategische Partnerschaft darauf ab, moderne SAP-Lösungen einzuführen, die die Schaeffler-Geschäftsprozesse optimieren. Daniel Holz, Geschäftsführer von SAP Deutschland: "Schaeffler ist ein Unternehmen mit herausragender Expertise in der Automobilindustrie und in weiteren Industriesektoren mit beeindruckender Innovationskraft. Im Rahmen dieser strategischen Partnerschaft soll durch einen kontinuierlichen Austausch zur Strategie und den Entwicklungen ein möglichst standardnaher Einsatz von SAP-Lösungen zu einer besseren Unterstützung der Unternehmensziele erreicht werden. Hierfür können wir mit unserer Partnerschaft den notwendigen Rahmen schaffen und begleiten ausgewählte Initiativen mit beiderseits hoher Priorität."

Für Schaeffler-Vorstandschef Klaus Rosenfeld sind die Bereiche E-Mobilität, Industrie 4.0 und Digitalisierung "Kernbestandteile unserer Unternehmensstrategie. Durch die strategische Partnerschaft mit SAP als einem der global führenden Anbieter von Geschäftssoftware setzen wir unsere Strategie weiter konsequent um. Im Rahmen der Partnerschaft profitieren wir vor allem von der Expertise und hohen Innovationskraft von SAP. Dies wird es uns ermöglichen, unsere Prozesse effizienter zu gestalten und so noch besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen". red