Schaeffler-Schwerbehindertenvertretung spendet 4930 Euro

Kerstin Schöbel



Die Schaeffler-Schwerbehindertenvertretung übergab der Elterninitiative krebskranker Kinder Nürnberg eine Spende in Höhe 4930 Euro. Diese Summe resultiert aus einer Sammelaktion der Schaeffler-Schwerbehindertenvertretung an den Schaeffler-Standorten in Herzogenaurach , Erlangen und Nürnberg.Die Schwerbehinderten-Vertretung von Schaeffler in Herzogenaurach ruft jährlich zu einer Spendenaktion für eine inklusive Einrichtung auf. Dieses Jahr fiel die Wahl auf die Elterninitiative krebskranker Kinder. Diese unterstützt unter anderem die Eltern krebskranker Kinder und die Station Regenbogen der Cnopf'schen Kinderklinik in Nürnberg.