Schaeffler hat seine 20 besten Lieferanten in Herzogenaurach zu Gast

Schaeffler hat mehr als 70 Werke weltweit und wird von rund 9000 Zulieferunternehmen mit Produktionsmaterialien versorgt. Dabei erwartet Schaeffler von seinen Lieferanten höchste Qualität, Zuverlässigkeit und Kostendisziplin. Gepaart mit innovativen Ideen und globaler Verfügbarkeit der Produkte sind das die besten Voraussetzungen, um auch als einer der besten Lieferanten von Schaeffler ausgezeichnet zu werden. Darauf wird nun in einer Pressemitteilung aus dem Unternehmen hingewiesen.

320 Teilnehmer

Beim Treffen von 130 großen und strategisch wichtigen Zulieferern mit mehr als 320 Teilnehmern in der Unternehmenszentrale in Herzogenaurach ehrte Andreas Schick, Vorstand Produktion, Supply Chain Management und Einkauf, die besten Lieferanten. Er übergab die Auszeichnungen an insgesamt 20 Partner-Unternehmen.

Andreas Schick dankte den geehrten Unternehmen für die teilweise jahrzehntelange Zusammenarbeit auf höchstem Qualitätsniveau. Er wollte dies auch als Ansporn für alle anderen Lieferanten verstanden wissen. Schick forderte die Unternehmen auf, sich stärker in die Lieferkette bei Schaeffler zu integrieren: "Wir möchten unsere Prozesse transparenter und klarer machen. Und die Lieferanten werden noch näher an uns und den Markt rücken."

Mit einem speziellen Programm sollen die Zulieferunternehmen Kernelemente des Schaeffler-Produktionssystems übernehmen. Dabei geht es nicht nur um Verbesserungen der Kostensituation. "Wir wollen auch Innovationen bei unseren Partnern fördern. So können sich neue Geschäftsmöglichkeiten, Verbesserungen und eine engere Zusammenarbeit ergeben", sagte Andreas Schick weiter. red