Schaeffler FAG Stiftung zeichnet "Ernes" aus

Die Schaeffler FAG Stiftung hat drei Schulen mit dem Innovation Award 2018 für schulische Förderung ausgezeichnet. Darunter ist das Ernestinum. Das Gymnasium erhielt den 2. Preis in Höhe von 2000 Euro für sein Projekt "Smart Home". Ziel dieses Kooperationsprojektes der 10. Klasse mit der Hochschule Coburg war es, den Schülern einen Einblick in eine ihnen noch unbekannte Technik zu vermitteln, erarbeitetes Wissen aus der Mathematik, Informatik und Physik anzuwenden und sowohl Teamgeist als auch eigenverantwortliches Arbeiten zu fördern. Die Schülergruppe entwickelte selbstständig Geräte, mit denen sich das Leben vor allem im Haushalt erleichtern und sicherer machen lässt. In einer Feierstunde in Schweinfurt überreichten Andreas Hamann, Leiter Personal Europa und Vorsitzender des Stiftungsvorstands, sowie Josef Scheller, Geschäftsführer der Stiftung und Leiter Supply Chain Management Interfaces, die Auszeichnungen an die Sieger und deren Lehrkräfte. red