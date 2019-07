Schaeffler-Bigband und "Bürgermeister-Brezn" locken auf die Kerwa

Der Seniorenbeirat der Stadt Herzogenaurach lädt am Mittwoch, 10. Juli, von 14 bis 17 Uhr zum Seniorennachmittag mit der Schaeffler-Bigband auf der Sommerkirchweih in den Weihersbachanlagen ein. Diese Veranstaltung gilt als ein musikalischer Höhepunkt der Herzogenauracher Sommerkirchweih, und der Seniorenbeirat freut sich als Veranstalter gemeinsam mit dem Ina-Seniorenclub seit Jahren, viele Besucher aller Altersgruppen an diesem Nachmittag begrüßen zu können, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zum 14. Mal in Folge wird der Seniorenbeirat durch den Auftritt der Schaeffler-Bigband unterstützt, in diesem Jahr erstmals unter der Leitung von Holger Bock. Zusätzlich wird eine Kindergarten-Gruppe des Martin-Luther-Familienzentrums die Gäste an diesem Nachmittag unterhalten. Auch die Stadt unterstützt den Seniorennachmittag mit 1000 "Bürgermeister-Brezen", die meistens rasch vergriffen sind. red