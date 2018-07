Schäferhundeverein Forchheim-Nord feiert

Zu einem geselligen Treffpunkt hatte der Schäferhundeverein Forchheim-Nord am Samstag den 30. Juni zum alljährlichen Sommerfest eingeladen. Dank des hervorragenden Wetters waren auch dieses mal benachbarte Ortsgruppen aus Fürth, Reichmannsdorf, Aischgrund sowie zahlreiche Mitglieder, Bekannte und Freunde anwesend.

Die Mitglieder hatten sich bereits Tage vor dem Fest mächtig

ins Zeug gelegt, alles aufgebaut und die Tischreihen liebevoll dekoriert. Für das leibliche Wohl wurde eine reichliche Auswahl an Getränken, Kuchenbuffet sowie Speisen vom Holzkohlegrill vorbereitet.



Schutzdienstarbeit erleben

Das besondere Highlight war die Vorführung einer verkürzten Schutzdienstarbeit mit einem Laien aus den Zuschauern. Ausbildungswart Alfred Nagengast brachte Sonja Ecker aus Bammersdorf näher, wie es sich anfühlt von einem Hund verbellt zu werden und welche Kraft bei einem Anbiss dahinter steckt. Isabella Besold stellte dafür ihren Rüden Damko von der Burg Wartenberg zur Verfügung, welcher bereits die Prüfungsstufe IPO3 besitzt und in der Hand der Führerin steht.

Vorsitzender Peter Peifer bedankte sich bei allen Helfern vor und hinter den Kulissen ohne deren Hilfe so ein Fest nicht auszuführen wäre. red