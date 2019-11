Schäferhunde stellen sich der Prüfung

Aus ganz Deutschland kommen die Schäferhunde mit den besten Nasen nach Weißenbrunn am Forst, um in der Zeit vom 8. bis zum 10. November an der Bundesfährtenhundeprüfung teilzunehmen. Zuvor mussten sich die Fährtenhunde mit ihrem Hundeführer auf Orts- sowie auf Bezirks- und Landesebene für diese hochkarätige Prüfung qualifizieren.

Die Ortsgruppe Weißenbrunn am Forst richtet diese Prüfung aus und erwartet rund 40 Teams, die aus allen Bundesländern nach Weißenbrunn am Forst, einem Ortsteil der Gemeinde Untersiemau, kommen werden. Die Hunde haben dabei die Aufgabe, mit ihren Supernasen einer drei Stunden alten und 2000 Schritt langen Fährte zu folgen. Damit es nicht zu einfach wird, wird diese Fährte von anderen Personen mehrfach gekreuzt und nach den Wettbewerbsrichtlinien mit sieben Winkeln gelegt. Außerdem muss der Hund vom Fährtenleger "verlorene Gegenstände" anzeigen. Andere Gegenstände darf der Hund jedoch nicht aufnehmen und er darf auch keiner anderen Fährte folgen. Außerdem darf sich der Hund durch nichts, etwa durch Mäuse oder Wild, ablenken lassen.

Der Schäferhund leistet dabei Schwerstarbeit, obwohl es für ihn eigentlich ein Spiel ist. Um den Sieg zu erreichen, müssen die Hunde in der Prüfung eine überzeugende Fährtenarbeit leisten. Die amtierenden Leistungsrichter Helmut Nießen (Landgruppe Nordrheinland), Gerhard von der Haar (Landesgruppe Westfalen) sowie Gerhard Wesche (Landesgruppe Sachsen-Anhalt) und Thorsten Holzkämper (Landesgruppe Ostwestfalen-Lippe) werden zusammen mit ihrem Team die Einhaltung dieser Regeln streng überwachen.

Die Fährten werden im Raum Witzmannsberg, Watzendorf, Gossenberg und Ziegelsdorf gelegt. Die Prüfungen beginnen am Samstag, 9. November, und am Sonntag, 10. November, jeweils um 9 Uhr. Die Siegerehrung ist am Sonntag im neuen Freizeitzentrum in Witzmannsberg gegen 16 Uhr vorgesehen.

Außerdem veranstaltet die OG Untersiemau-Weißenbrunn einen Festabend, zusammen mit der Band "Pudsody" und mit allen Teilnehmern in der neuen Kulturhalle in Witzmannsberg. Interessierte Gäste sind zur Prüfung, aber auch zum Festabend willkommen. Die Mitglieder des SV OG Weißenbrunn am Forst informieren gerne über ihr schönes Hobby. mst