Schäferhund vergiftet

pol



Am Wochenende ist im Gößweinsteiner Ortsteil Sattelmannsburg ein Schäferhund durch Unbekannte vergiftet worden.Die Täter warfen laut Bericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vermutlich einen vergifteten Köder in den Garten eines Anwesens, zu dem der Hund gehörte. Hinweise erbittet die Polizei in Ebermannstadt unter Telefon 09194/73880. Der kleine Ort Sattelmannsburg liegt zwischen Wannbach und Bieberbach.